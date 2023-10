Novartis: Nettoumsatz steigt auf gut 10 Milliarden Franken

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist im dritten Quartal weiter gewachsen. Der Nettoumsatz stieg zwischen Juli und September um zwölf Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar (rund 10,5 Mrd Franken), wie Novartis am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein Anstieg um ebenfalls zwölf Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf den verbleibenden Pharmakonzern ohne die im Oktober abgespaltene Generikasparte Sandoz . Für das Gesamtjahr hob der Pharmariese den Ausblick für die Gewinnentwicklung abermals an.

Für das Gesamtjahr bestätigt das Management die bisherigen Ziele für den Umsatz. So peilt Novartis zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an. Beim operativen Kernergebnis soll ein Plus im mittleren bis hohen Zehnerbereich erreicht werden. Hier peilte Novartis zuvor ein Plus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bis mittleren Zehnerbereich an.