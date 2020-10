Corona-Programm : Novartis spannt mit Molecular Partners zusammen

Novartis spannt im Kampf gegen die Corona-Pandemie mit Molecular Partners zusammen. Mit der Zusammenarbeit wolle der Pharmakonzern Synergien schaffen, um schneller Arzneimittel gegen das Virus zu entwickeln.

Novartis schaltet sich über eine Zusammenarbeit mit Molecular Partners nun doch aktiver in den Kampf gegen Covid-19 ein. In Form einer Options- und Lizenzvereinbarung üben die beiden Unternehmen den Schulterschluss, wie sie am Mittwoch mitteilten.