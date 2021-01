Coronavirus : Novartis und Pfizer/Biontech spannen für Impfstoff-Herstellung zusammen

Der Schweizer Pharmariese Novartis steigt in die Impfstoff-Produktion ein. Wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab, will es für Pfizer/Biontech Impfdosen produzieren.

1 / 1 Novartis unterstützt Pfizer/Biontech. Reuters

Die Pharmakonzerne Novartis und Pfizer/Biontech spannen für die Impfstoffherstellung zusammen. Novartis will dem Corona-Impfstoffhersteller Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen, wie Novartis am Freitag mitteilt.

Der Produktionsvereinbarung zufolge plant Novartis, den mRNA-Wirkstoff in Grossbehältern von Biontech zu übernehmen und in Injektionsflaschen zu füllen, die dann an Biontech zurückgehen und von dort weltweit an Kunden im Gesundheitswesen verteilt werden. Erste Lieferungen des Endprodukts werden für das dritte Quartal erwartet.