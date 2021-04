Curevac - Novartis will noch dieses Jahr 50 Millionen Impfdosen herstellen

Novartis ist bereit für die Impfstoff-Produktion. Das vermeldete der Pharmariese an einer Telefonkonferenz am Dienstag. Dort stellte Konzernchef Vasant Narasimhan in Aussicht, bis Ende Jahr 50 Millionen Impfdosen des Herstellers Curevac zu produzieren. Das berichten die Zeitungen von CH Media .

Novartis produziert den Impfstoff nicht in der Schweiz, sondern im österreichischen Sandoz-Werk in Kundl in Tirol. Im Gegensatz zum anderen, in die Impfstoff-Produktion eingebundenen Pharmakonzern Lonza, der in Visp für Moderna produziert, hat Novartis dabei auch keine Personalprobleme.