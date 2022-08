Eigenständiges Pharmaunternehmen : Novartis will Sandoz ausgliedern und an die Börse bringen

Novartis strebt eine hundertprozentige Ausgliederung von Sandoz an. Das eigenständige Unternehmen soll in der Schweiz registriert und an der SIX Swiss Exchange kotiert werden

Novartis will ihre Generika- und Biosimilars-Division Sandoz durch eine hundertprozentige Ausgliederung als neues, eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen abspalten, wie das Basler Pharmaunternehmen am Donnerstag mitteilt.

Sandoz soll an der Schweizer Börse durchstarten

Die eigenständige Sandoz hätte ihren Sitz in der Schweiz und wäre an der SIX Swiss Exchange kotiert; in den USA sei ein ADR-Programm (American Depositary Receipts) geplant. Jörg Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis, sagte: «Bei unserer strategischen Überprüfung haben wir alle Optionen für Sandoz untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass eine hundertprozentige Ausgliederung im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre ist. Eine Ausgliederung würde es unseren Aktionärinnen und Aktionären ermöglichen, von den potenziellen künftigen Erfolgen einer stärker fokussierten Novartis und einer eigenständigen Sandoz zu profitieren. Sandoz würde das grösste börsenkotierte europäische Generikaunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Biosimilars mit Sitz in der Schweiz werden.»