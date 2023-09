Arbeitsunfall in Novazzano: Frau aus Kanton Bern tot

Am Montag, kurz nach sechs Uhr, ereignete sich in der Via Torraccia in Novazzano im Bereich des Vorplatzes einer Privatfirma ein tödlicher Arbeitsunfall.



Einer ersten Rekonstruktion zufolge bewegte sich eine 26-jährige Schweizer Fahrerin mit Wohnsitz im Kanton Bern nach dem Aussteigen aus ihrem Lastwagen zum Heck des Fahrzeugs, um die Entladearbeiten durchzuführen. Aus Gründen, die von den Ermittlungen geklärt werden müssen, begann das Fahrzeug rückwärts zu fahren und drückte die 26-Jährige gegen die Rampe. Das teilt die Kantonspolizei Tessin mit.