PR-Debakel : NRA-Chef versagt mehrfach bei Gnadenschuss auf Elefant

Die mächtige US-Waffenlobby ist erneut in den Schlagzeilen. Diesmal wegen bislang unveröffentlichter Szenen einer Elefantenjagd in Botswana, bei der ihr Geschäftsführer ganz schlecht dasteht.

Eine Videoaufnahme einer Elefantenjagd in Botswana: Ein Mann will ein bereits angeschossenes Tier aus nächster Nähe töten. Das gelingt trotz mehreren Schüssen nicht, das Tier röchelt, ein Begleiter muss übernehmen.

PR-Debakel für die NRA …

Nun haben das Magazin «The New Yorker» und die Nichtregierungsorganisation «Trace» die herausgeschnittenen Szenen in einem Video veröffentlicht. Dabei wird nicht nur klar, dass die LaPierres an jenem Tag gleich zwei Elefanten töteten – die Gattin hebt den Schwanz eines Tieres triumphierend in die Kamera. Der Schütze, der sogar beim Gnadenschuss mehrfach versagt hatte, war NRA-Chef LaPierre selbst.