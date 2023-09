Ex der seit 9 Monaten vermissten Alexandra R. verhaftet

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung rückte vor einigen Monaten ein schwarzer Range Rover in den Fokus der Ermittlungen.

Nun hat die Polizei offenbar neue Beweise gegen ihren Ex (50): Er und sein Partner (48) wurden festgenommen.

Im rätselhaften Fall einer seit Dezember verschwundenen hochschwangeren Frau hat die Polizei in Nürnberg am Mittwoch zwei Männer unter Mordverdacht festgenommen. Es handle sich um den ehemaligen Lebensgefährten von Alexandra R. und dessen Geschäftspartner, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit. Obwohl die Leiche der 39-Jährigen bisher nicht gefunden wurde, werfen die Ermittler den beiden Männern Geiselnahme und Mord vor.

Die im achten Monat schwangere R., Leiterin einer Filiale der Postbank, hatte am 9. Dezember in Nürnberg ihr Pflegekind zur Kita gebracht und gilt seitdem als verschwunden. Wie die Ermittler mitteilten, konkretisierte sich der Tatverdacht gegen den 50-jährigen Dejan B. und den 48-jährigen Ugur T. durch umfangreiche Ermittlungen in zahlreichen europäischen Ländern und die Auswertung von inzwischen etwa 900 Spuren und Hinweisen.