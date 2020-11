Langenthal BE : Nüssli-Säckli von Reformhaus lassen Rassismus-Debatte neu aufflammen

Die Nüssli-Verpackungen eines Reformhauses haben in Langenthal BE die Rassimus-Debatte neu entfacht. Die Juso fordern die umgehende Entfernung.

Die Juso Oberaargau fordert in ihrer Medienmitteilung das Reformhaus Düby dazu auf, die «rassistische Verpackung» umgehend zu entfernen.

Was auch geschehen wird: Ab Anfang Dezember soll es neue Säckli geben.

Der Grund: Das Sujet auf den Säckli erinnert stark an koloniale Illustrationen.

In Langenthal haben Nüssli-Verpackungen eines Reformhauses die Rassismus-Debatte neu angeheizt.

Im vergangenen Juni erreichte die Black-Lives-Matter-Bewegung auch die Schweiz: In diversen Städten demonstrierten Zehntausende gegen Gewalt und Rassismus. Im Zuge der Proteste geriet nicht nur (zum wiederholten Mal) die Bezeichnung Mohrenkopf ins Visier, sondern auch Namen von Bars und Strassen, Denkmäler aus der Kolonialzeit oder Ortswappen. Nach ein paar Wochen war die Debatte wieder abgeflaut und Corona dominierte von Neuem die Schlagzeilen.

Im bernischen Oberaargau ist die Rassismus-Debatte nun erneut aufgeflammt. Grund ist eine Erdnüsse-Verpackung des Reformhauses Düby in Langenthal, wie das «Langenthaler Tagblatt» berichtet. Auf dem gelben Plastiksäckli ist eine schwarze Frau mit schwulstigen Lippen und grossen Ohrringen abgebildet – ein Stereotyp, geprägt durch die Kolonialzeit. Das Geschäft warb in den sozialen Medien für die Hülsenfrüchte, mittlerweile wurden die Einträge gelöscht.

Juso fordert umgehende Entfernung

In einer Medienmitteilung verurteilen die Juso Oberaargau die «rassistische Verpackung» der Düby AG Spezialitäten: «Die Stereotypisierung von schwarzen Menschen und Bipoc [Black, Indigenous, People of Color, Anm. d. Redaktion] sowie Abbildnisse, die an Sklavenhandel und Kolonialismus erinnern, müssen wir der Vergangenheit überlassen.» Die Jungpartei fordert deshalb die «umgehende Auseinandersetzung mit dem gewählten, rassistischen Sujet sowie die sofortige Entfernung der Verpackung aus dem Sortiment».