Wissenschaftler aus den USA stellen die Wirksamkeit von solchen Ladenschliessungen infrage. Sie hätten keinen zusätzlichen Nutzen gebracht in der Pandemiebekämpfung.

Seit dem 18. Januar sind in der Schweiz Läden des nicht-täglichen Bedarfs geschlossen.

«Wir müssen verhindern, dass sich die Situation ganz schlecht entwickelt»: So begründete Gesundheitsminister Alain Berset die verschärften Corona-Massnahmen. Sorgen bereiten Bund und Experten die sich rasch ausbreitenden neue Virus-Varianten.

Dass jetzt deswegen auch die Läden des nicht-täglichen Bedarfs dichtmachen mussten, stösst bei den Betroffenen auf Kritik. Diese nährt nun eine neue Studie der Stanford University . Der umstrittene Statistiker John Ioannidis untersuchte darin die Wirksamkeit der Lockdown-Massnahmen in der ersten Welle.

«Kein zusätzlicher Nutzen von Ladenschliessungen»

Die Autoren betonen, man zweifle allgemein nicht alle gesundheitlichen Massnahmen oder eine koordinierte Kommunikation über die Epidemie an. Auch könnten gewisse Massnahmen wirken. «Aber wir finden keinen zusätzlichen Nutzen von Ausgangssperren oder Ladenschliessungen.»

Die Wissenschaftler erklären den Umstand, dass die Zahl der Neuinfektionen bereits vor den Lockdown-Massnahmen zurückgegangen war, mit dem Verhalten der Bevölkerung. Diese habe schon vor den Lockdowns die Kontakte eingeschränkt, weil sie gesehen habe, was in Italien oder China passiert sei. Die Autoren fordern deshalb zukünftig gezieltere Massnahmen.

«Einschränkungen aufheben»

Wenn man die Schutzkonzepte konsequent einhalte, könne man deshalb mit geringem Risiko die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufheben. Aeschi fordert stattdessen, die Risikogruppen besser zu schützen. «Es braucht täglich Schnelltests für Personal und Besucher in den Pflege- und Altersheimen.» Man wisse nun viel mehr über das Virus, «primitive Massnahmen» wie ein Lockdown seien nicht mehr angebracht.



Direkt vom Laden-Lockdown betroffen ist Franz-Carl-Weber-Inhaber und FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Ihn stört, dass der Bundesrat in der Schweiz Läden dichtmacht, ohne zu wissen, ob die Massnahme überhaupt wirkt. Er verweist auf die Kantone Waadt und Genf. Im November gingen die beiden Kantone in den «Lockdown light». Waadt hielt aber die Läden offen. Die epidemiologischen Kurven rechtfertigen die Ladenschliessungen nicht, sagt Dobler.