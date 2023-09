Nuglar: Die Spuren führten die Polizei zum Unfallauto im Wald

Auf der Gempenstrasse in Nuglar SO verursachte ein 43-Jähriger am Mittwoch einen Selbstunfall.

In der Nacht auf Mittwoch verursachte ein Fahrzeuglenker einen Selbstunfall in Nuglar im Solothurner Schwarzbubenland. Der 43-jährige Mann war auf der Gempenstrasse unterwegs, als er aus bisher noch nicht geklärten Gründen von der Strasse abkommen und anschliessend in den angrenzenden Wald gestürzt ist, schreibt die Polizei Solothurn in einer Mitteilung. Im Wald hat sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen, bevor es zum Stehen gekommen ist. In seiner aussichtslosen Situation meldete sich der Mann gegen 1.40 Uhr bei der Polizei.