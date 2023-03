Albisrieden: «Null Abschreckung» – der «Blitzer aller Blitzer» schlägt wieder zu

Seit Dienstag ist das mobile Blitzgerät wieder am gleichen Ort in Albisrieden aufgestellt.

Nach einer Woche wurde der Blitzer jedoch bereits wieder abgebaut und an einen anderen Standort verlegt. Damals war nicht sicher, ob der Blitzer erneut an der Albisriederstrasse platziert wird.

Nun aber ist klar: Der «Blitzer aller Blitzer» steht erneut im Kreis 9 – und zwar an der genau gleichen Stelle. Ob die Anlage wieder derart häufig zuschlägt, kann Pascal Siegenthaler, Sprecher der Stadtpolizei Zürich, jedoch nicht sagen. «Das wäre ein Blick in die Kristallkugel», sagt er mit einem Schmunzeln.

«Es blitzt wieder ununterbrochen»

Aufgestellt wurde der Blitzer am Dienstag, 7. März. Wie Siegenthaler von der Stadtpolizei auf Anfrage sagt, ist aber noch nicht bekannt, wie oft der Blechpolizist in den ersten 24 Stunden zugeschlagen hat. «Erste Auswertungen können wir erst nach einer Woche machen.»

89 Blitzer im Einsatz

Die mobilen Blitzer werden nach einem vordefinierten und komplexen Rotationssystem an über 50 verschiedenen Standorten in den Tempo-30-Zonen oder an Tempo-30-Strecken in der ganzen Stadt betrieben. «Die Einsätze werden je nach Standort und Anzahl Übertretungen nach einer gewissen Zeit auf die Wirkung überprüft», so Siegenthaler.