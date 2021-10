Verkehrssicherheit : Null-Promille am Steuer – auch in der Schweiz?

Das EU-Parlament will die Promille-Obergrenze beim Autofahren auf null senken. Auch in der Schweiz hat diese Idee Anhänger.

Die EU will die Zahl der Verkehrsopfer deutlich reduzieren. Deshalb hat das EU-Parlament am 6. Oktober Massnahmen beschlossen, unter anderem eine Null-Promille-Regel für Personen am Steuer. Strassenszene aus Nordrhein-Westfalen, Oktober 2021.

In den meisten europäischen Ländern liegt die Promille-Grenze bei 0,5 - auch in der Schweiz. Hier wurde die Obergrenze für den Alkoholgehalt im Blut, den man beim Autofahren haben darf, im Jahr 2005 von 0,8 auf 0,5 Promille gesenkt. Und sie könnte vielleicht weiter gesenkt werden – falls die Schweiz der EU folgt.

Alkoholbedingte Unfälle gingen um 40 Prozent zurück

In der Schweiz gibt es indessen jetzt schon Stimmen, die sich ebenfalls eine Senkung der Promille-Grenze wünschen. Dies berichtete am Mittwoch der Tages-Anzeiger (Bezahlartikel). Laut Road Cross, der Stiftung für Verkehrssicherheit, würde eine Senkung der Promille-Grenze die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden «massiv» erhöhen. Das habe die letztmalige Senkung von 0,8 auf 0,5 Promille vor 16 Jahren gezeigt. Damals sei die Zahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle in der Schweiz um über 40 Prozent gesunken.

Laut Mitte-Nationalrat Martin Candinas solle eine Senkung der Promille-Grenze in der Schweiz nur vertieft diskutiert werden, wenn man davon ausgehen könne, dass ein nachweisbarer Sicherheitseffekt daraus resultieren werde. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) könnten jedoch mit der Senkung der Promille-Grenze «für erfahrene Lenkerinnen und Lenker» kaum Unfälle verhindert werden. Für Jung- beziehungsweise Neulenkerinnen und -lenker gilt heute schon Nulltoleranz während der ersten drei Jahre. Die BfU plädiert stattdessen für mehr präventionsorientierte Polizeikontrollen: Wer mit einer Kontrolle rechnen müsse, halte sich eher an die Regeln.

Bewusstsein ist gesunken

Offenbar gibt es Hinweise darauf, dass das Bewusstsein für den Alkohol-Grenzwert in den vergangenen Jahren gesunken ist. Laut BfU-Sicherheitsbarometer 2020 gaben noch zwei von drei Autofahrenden den aktuellen Grenzwert von 0,5 Promille korrekt an. Dieser Anteil sei in den letzten Jahren deutlich gesunken. Drei von zehn Personen gaben zudem an, in den letzten 30 Tagen mindestens einmal unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein - ein im europäischen Vergleich hoher Wert.