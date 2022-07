Nach Hitzewelle : Nullgradgrenze steigt auf 5184 Meter über Meer – Rekord

Erste lokale Gewitter sind in der Schweiz ab Montag in den Alpen zu erwarten.

Gewitter in den Alpen

Im Laufe des Montagnachmittags wachsen in den Alpen immer grössere Haufenwolken in den Himmel, es bilden sich erste zum Teil heftige Hitzegewitter, diese entladen sich mehrheitlich in den Bergen. Am Abend und der folgenden Nacht kann es dann auch im Flachland zum Teil ordentlich rumpeln.