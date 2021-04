Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass eine Niederlage schwerwiegende Folgen haben könnte, starteten die Teams verhalten in die Partie. Keine der beiden Mannschaften wollte ins Risiko gehen. Es dauerte fast zwanzig Minuten, bis die Espen zu der ersten Chance des Spiels kamen. Doch der Luzerner Cup-Held Marius Müller war vor St. Gallens Quintillà am Ball und konnte klären. Der Nachschuss von Victor Ruiz landete deutlich über dem Tor. Die Partie hatte nicht viel zu bieten. Bis zur 38. Minute! Dann packte Luzerns Frydek einen Hammer aus und drosch das Leder aus knapp 30 Metern voll an die Latte. Das wars dann auch schon von der ersten Halbzeit, mehr passierte nicht mehr.

Zigi rettet St. Gallen einen Punkt

Nach der Pause wieder genau das gleiche Bild. St. Gallen hatte mehr Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in Torchancen ummünzen. Auch die Luzerner schafften es nicht, offensive Akzente zu setzen. Es lief bereits die 75. Spielminute, als Duah den Führungstreffer auf dem Fuss hatte. Müller parierte zuerst einen Schuss von Adamu, Duah drosch den Nachschuss aber in den St. Galler Nachthimmel. Das hätte die Führung für die Espen sein müssen. Tief in der Nachspielzeit rettete Lawrence Zigi St. Gallen einen Punktgewinn. Nach einer schönen Kombination de Luzerner zeigte er einen super Reflex und parierte den Schuss von Tasar. Mit dem Unentschieden blieben die Ostschweizer im siebten Ligaspiel ohne einen Sieg. Die Punktteilung hilft beiden Mannschaft nicht wirklich weiter. Luzern steht somit mindestens über Nacht nicht mehr auf einem Barrage-Platz. Pascal Schürpf fasste es nach der Partie passend zusammen: «Das Unentschieden ist ein gerechtes Resultat, mehr war heute für beide Mannschaften nicht drin.» Leonidas Stergiou, Innenverteidiger der Espen, sah es ähnlich. «Unser Ziel waren die drei Punkte, wir müssen uns jetzt aber mit diesem einen zufrieden geben. Am Schluss können wir glücklich sein, hält uns Zigi den Punkt fest.»