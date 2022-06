Rekord-Erlös: Nummernschild ZH 888 geht für 194’000 Franken weg

Die Auktion für das Nummernschild hatte am letzten Donnerstag begonnen.

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr hält das begehrte Nummernschild in seinen Händen.

Am Mittwoch endete die Versteigerung des Nummernschilds ZH 888. Der Gewinner der Auktion blätterte ganze 194’000 Franken für das prestigeträchtige Blechstück hin. Damit wird das Kontrollschild zum teuersten, das jemals im Kanton Zürich verkauft wurde.

Landesweit reiht es sich auf dem zweiten Platz ein, noch hinter dem Nummernschild ZG 10 , das im Jahr 2018 gar für 233’000 Franken gekauft wurde, wie die Webseite « auktion-ch.ch » festhält. Nur Besitzer von im Kanton Zürich angemeldeten Autos durften an der Auktion teilnehmen.

Erlös «kommt der Bevölkerung zugute»

In der Vergangenheit zeigte sich, dass Kontrollschilder mit ausschliesslich der Nummer 8 besonders beliebt sind. In den letzten Jahren haben bereits die Versteigerungen von ZH 8888 und ZH 888’888 jeweils rund 50'000 Franken eingebracht, wie der Kanton Zürich am Mittwoch mitteilte. Erst seit 2018 versteigert der Kanton auch dreistellige Nummern.