Grünes Licht – Nun also doch – der FC Chelsea soll in wenigen Wochen verkauft werden

In den nächsten vier bis sechs Wochen soll das möglich sein, berichtet The Athletic.

Es ist ein hin und her in London: Der FC Chelsea von Besitzer Roman Abramowitsch soll verkauft werden, dann doch wieder nicht. Und nun heisst es, die britische Regierung habe dem Verkauf nun doch zugestimmt. Das berichtet The Athletic. Der russische Besitzer hatte bereits letzte Woche angekündigt, er wolle den Verein verkaufen.