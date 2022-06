GP von Kanada: Nun auch ein neuer Motor – Ferrari-Pilot Leclerc startet von ganz hinten

Charles Leclerc muss das Formel-1-Rennen in Kanada an diesem Sonntag (20.00 Uhr) aus der letzten Reihe in Angriff nehmen. Nachdem er zunächst zehn Plätze nach hinten strafversetzt wurde wegen des Einbaus einer neuen Steuerelektronik, teilten die Rennkommissare am Samstag während des dritten Freien Trainings mit, dass praktisch die gesamte sogenannte Power Unit neu sein wird. Weil auch dabei die Anzahl an erlaubten Teilen übertroffen wird, kommt Leclerc ans Ende des Feldes.