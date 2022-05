Prügel und Stromschläge : Nun auch in Mariupol – Ukraine wirft Russland Misshandlungen vor

Der Kreml steht kurz vor der Einnahme der gesamten Region Luhansk. Offizielle aus den USA und der Ukraine werfen Russland das Quälen von Beamten und «Diebstahl» in Mariupol vor.

Die USA haben den russischen Streitkräften schwere Misshandlungen in der umkämpften Hafenstadt Mariupol vorgeworfen. Ein US-Vertreter sagte am Mittwoch, die russischen Soldaten hätten ukrainische Beamte dort «verprügelt» und mit «Stromschlägen» malträtiert. Ausserdem würden sie «Häuser plündern». Russische Beamte seien «besorgt, dass diese Taten die Einwohner von Mariupol noch mehr zum Widerstand gegen die russische Besatzung anspornen könnten», sagte er.

Entscheidende Schlacht um Luhansk steht bevor

Den russischen Truppen werden bereits in zahlreichen Städten Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, unter anderem in Borodjanka und in den Kiewer Vororten Butscha und Irpin. Derweil steht in Kiew der erste russische Soldat wegen des Vorwurfs auf Kriegsverbrechen vor Gericht. Das monatelang besetzte Asowstahl-Werk soll zudem mit international geächteten Phosphor-Waffen bombardiert worden sein.