Es geht drunter und drüber im Signal Iduna Park! Erst scheitert Hwang in Extremis an Hitz und bloss wenig später schiessen die Borussen hier den Führungstreffer! Reus bringt den BVB in Front! Der verletzte Haaland ballt auf der Tribüne erfreut die Faust, denn das war ganz toll gemacht von Dortmund. Hazard lanciert Reus mit der Hacke und dann schliesst der Captain der Borussia eiskalt ab!