Verfassungsbeschwerde eingereicht

Nun entscheidet das Gericht, ob Corona-Massnahmen rechtens sind

Anwalt Nicolas Roulet hat beim Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt eine Beschwerde gegen den Corona-Erlass der Regierung eingereicht. Sollte er recht bekommen, droht ein Flächenbrand, sagt Strafrechtler Markus Schefer.

Die Nordwestschweizer Kantone gehen weiter als der Bund. Hier dürfen nur 100 Personen in einen Club, eine Bar oder ein Restaurant. Die Bar Rouge in Basel hat kapituliert und bleibt vorerst geschlossen.

Die Wirtschaft leidet unter der Corona-Pandemie. In den Nordwestschweizer Kantonen setzen die Schutzmassnahmen der Regierungen besonders der Gastronomie zu. Im Kanton Basel-Stadt dürfen bis Ende Jahr nicht mehr als 100 Personen in einen Club, eine Bar oder ein Restaurant. Die Gastronomen setzen die Massnahmen zwar um, haben sich aber bereits in einem kritischen Brief an die Regierung gewandt. Die Bar Rouge hat gar aufgegeben und vorerst zugemacht. Nun hat Anwalt Nicolas Roulet eine Verfassungsbeschwerde gegen die Massnahmen eingereicht, wie die «Basler Zeitung» schreibt. Laut Roulet verletzten die erlassenen Einschränkungen das Verwaltungsrecht, den Verhältnismässigkeitsgrundsatz und das Gewaltentrennungsprinzip.