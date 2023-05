Laufende Verfahren: Nun ermittelt die Polizei gegen radikale Schweizer Frauenhasser

Seit Anfang diesen Jahres ist der neue «Nationale Aktionsplan gegen Radikalisierung und Extremismus» in Kraft. Darin erwähnt sind erstmals auch sogenannte «Incels» (siehe Box). Die Anhänger der frauenfeindlichen Internet-Subkultur werden seither von den Behörden genauer unter die Lupe genommen. So auch von der Bundespolizei Fedpol : Weil sich deren Mitglieder mit kleinem Aufwand online radikalisierten, stelle die Bewegung eine Bedrohung für die innere Sicherheit Europas dar, heisst es auf Anfrage.

«Incel» steht für «involuntary celibate», also «unfreiwillig sexuell enthaltsam». Sie tauschen sich meist in Online-Foren aus. «Ihr Denken ist geprägt von Frauenhass», sagt Markus Theunert. Der Gesamtleiter des Verbands maenner.ch erarbeitet für den Bund gerade einen Leitfaden zum Zusammenhang von Radikalisierung und Männlichkeit. Die Ideologie zeichne sich durch einen Widerspruch aus: «Einerseits begehren sie Frauen, andererseits verachten sie sie.» Zudem fühlten sich Incels oft minderwertig und von der Gesellschaft ausgeschlossen.

Incels als «terroristische Bedrohung»

«Seit einigen Jahren betrachten einige Regierungen, vor allem in Nordamerika, die Incel-Ideologie als terroristische Bedrohung», so Repesa weiter (siehe Box unten). Die Täter seien mehrheitlich sozial isoliert und häufig in Online-Foren unterwegs. Der Aktionsplan richte sich gegen alle Formen der Radikalisierung: «Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf jungen Menschen, da diese besonders anfällig sind.»

Wie hoch ist das Gewaltpotenzial?

«Incels sind in erster Linie eine Gefahr für sich selbst», sagt Experte Markus Theunert. «Wenn man keine Chance sieht, an seiner Situation etwas zu ändern, hat man nur noch wenig zu verlieren.» Das senke die Hemmschwelle zur Gewalt – «sowohl gegen sich selbst, als auch gegen andere.»

Auch die Radikalisierung von Incels sei ein komplexer Prozess, so Theunert: «Risikofaktoren sind etwa Einsamkeit, Mobbingerfahrungen oder ein Mangel an nicht-virtuellen Beziehungen.» Männer, die sich aus dem realen Leben zurückziehen, seien besonders gefährdet. «Es gibt in jedem Kanton Radikalisierungsfachstellen, an die sich Betroffene und Angehörige wenden können.»