Web-Auge ins Krähennest

«Nun fehlen auch noch die letzten beiden Jungvögel»

In Köniz kann man ein Krähenpaar über eine Webcam beim Aufziehen der Jungen beobachten. Bei einer brutalen Attacke wurde ein Jungtier getötet. Die letzten zwei haben überlebt und fliegen bald aus.

«Das Projekt wäre vermutlich anders verlaufen, wäre nicht Corona gewesen», sagt Dino Rigoli, Initiant des Projekts Corvo. Mithilfe einer Live-Webcam erhalten Interessiert seit einigen Wochen Einblick in das Leben einer Berner Saatkrähen-Familie. Die Kamera wurde am Aarehang im Eichholz in rund zehn Metern Höhe montiert. Rigoli ist sicher: «Da viele Leute nun zu Hause waren und viel mehr Zeit hatten, wurde die Webcam auch so rege benutzt.» Die Zuschauer erlebten die Hochs und Tiefs der Vogel-Familie hautnah mit.