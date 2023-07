Frisurentrend: Feiert der Rattenschwanz jetzt ein Comeback?

Vom Vokuhila zum Rat Tail

Um zu verstehen, wieso, müssen wir eine kleine Zeitreise in die 80er unternehmen. Denn das alles ist schon einmal passiert. Nachdem die Stars der Stunde den Vokuhila rauf und runter trugen – Billy Ray Cyrus, Patrick Swayze, Lionel Richie, Jane Fonda – zog das Fussvolk nach.

Langsam aber sicher wurde die coole Trendfrisur zum Mainstream und verschwand von der Bildfläche. Doch wohin nun mit all der Länge im Nacken, die man so mühsam herangezüchtet hatte? Wer den Schritt zur Schere nicht übers Herz brachte, flocht die Längen zu einem dünnen Zopf und siehe da, der Rattenschwanz war geboren.

Er wurde zum nächsten, grossen Trend und gehörte in den frühen 90ern fast zum guten Ton. Die Boyband «New Kids on the Block» trug ihn nicht nur selbst, sondern brachte Fashion-Puppen heraus, von denen jede einzelne mit Rattenschwanz daherkam. Dann ging das Spiel von vorne los: Als jeder zweite einen Rat Tail trug, wollte ihn bald niemand mehr sehen. Anders als bei anderen Frisuren lässt er sich allerdings mit einem Schnipp beseitigen.