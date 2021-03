Auf das Hundeverbot am Seeufer verzichtet die Stadt gänzlich.

Die Leinenpflicht tagsüber am Seeufer wird gelockert und auf die Sommersaison begrenzt. (Symbolbild)

Nun passt die Stadt die Regeln an und hebt das Hundeverbot am Seeufer auf.

400 Einsprachen sind gegen die neuen Hunderegeln in der Stadt Zürich eingegangen.

Nach dem grossen Protest der Hundehalterinnen und Hundehalter krebst die Stadt Zürich zurück. Das im Herbst verfügte Hundeverbot am Seeufer wird aufgehoben, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. Die tagsüber geltende Leinenpflicht wird auf die Sommersaison von April bis Ende September begrenzt. Zusätzlich wird bei der Wiese Casino Zürichhorn eine Hundefreilaufzone eingerichtet. Auch beim Fischerweg entlang der Limmat können Hunde im Uferbereich freigelassen werden. Es gilt aber weiterhin Leinenpflicht.