Virus an der Rundfahrt : Corona-Ausbruch an der Tour de Suisse – nun hat es auch Marc Hirschi erwischt

An der Tour de Suisse grassiert die Seuche. Nach den Ausfällen in den letzten Tagen muss nun auch der Schweizer Radstar Marc Hirschi (23) Corona-bedingt die Segel streichen.

«Kratzen im Hals»

Hirschis Tour-Aus folgt auf insgesamt neun positive Fälle im Feld, die bereits am Donnerstag bekannt geworden sind. Der niederländische Rennstall Jumbo-Visma hatte sich komplett zurückgezogen. Und auch die Tour de Suisse Women muss ein Aus einer Schweizerin verkraften. Aushängeschild Marlen Reusser hat ebenso Corona und kann an der viertägigen Tour nicht teilnehmen, die am Samstag startet.