Grosse Trauer um totes Militärbüsi - «Nun inspiziert Brigadier Broccoli den Katzenhimmel»

Die Katzendame ist in der ganzen Schweiz bekannt. Im Jahr 2013 erhielt sie sogar ihr eigenes Dienstbüchlein. Sie war somit ein offizielles Mitglied der Schweizer Armee.

Die Armee-Katze war der Liebling auf dem Armeegelände in Lyss BE.

Die berühmteste Armeekatze der Schweiz ist tot . Nach dem Bekanntwerden des Ablebens von Brigadier Broccoli ist die Betroffenheit unter den Fans gross. Innert kürzester Zeit sammelten sich unter dem Post auf Broccolis Fanseite über tausend Trauerbekundungen, dazu Hunderte von Kommentaren. Auch Angehörige der Armee, die mit dem «Meiti», wie sie liebevoll auch genannt wurde, in Kontakt kamen, meldeten sich.

«Als ehemaliger Waffenplatz- und Schulkommandant in Lyss ist mir Broccoli natürlich sehr bekannt und ich habe seine Aktivitäten im FB weiterhin verfolgt», schreibt Oberst i Gst Beat Kocherhans auf Facebook. «Es tut mir leid und macht mich traurig, dass das Maskottchen für die Truppe, das militärische und zivile Personal seine letzte Reise angetreten hat. Immerhin muss Broccoli den Umzug des Militärs nach Thun nicht mehr ‹ ertragen › und es bleiben die schönen Erinnerungen. Ein herzlicher Dank an alle, die ihn verwöhnt und gepflegt haben!»

«Oh nein, was für eine traurige Nachricht, ich bin geschockt!», schreibt eine andere Userin. «Auch wenn ich Broccoli nicht persönlich gekannt habe, stand sie mir doch sehr nahe. Ich hatte immer sehr viel Freude an den Bildern von ihr, hier auf Facebook. Komm gut im Licht an, Schatz. Euch allen, die euch für Broccoli eingesetzt habt, wünsche ich viel Kraft.»