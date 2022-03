Aargau – Nun ist auch der Witwer der Schweizer 184-Millionen-Gewinnerin gestorben

Doch bereits weniger als drei Jahre nach dem Lotterie-Gewinn verstarb die Frau an Krebs.

Eine 50-Jährige gewann im Oktober 2018 den Megajackpot von 183,9 Millionen Franken bei Euromillions – mit einem Einsatz von 24.50 Franken. Damals war dies noch der grösste Schweizer Lotterie-Gewinn aller Zeiten sowie der zehntgrösste in Europa. Die Aargauerin kam aus bescheidenen Verhältnissen. Obwohl sie durch einen Umzug in eine Steueroase hätte viel Geld sparen können, war sie ihrem Wohnort treu geblieben. «Ich will hierbleiben», hatte sie damals gesagt.