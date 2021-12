Nun ist es definitiv - NHL-Stars fehlen in Peking – Nati-Coach Fischer ist enttäuscht

Roman Josi, Captain der Nashville Predators, wird die Nati an den Olympischen Spielen in Peking nicht anführen können.

An den Olympischen Spielen in Peking nehmen keine NHL-Stars teil.

Nordamerikanische Medien vermeldeten es bereits am Dienstag, einen Tag später folgt die Bestätigung: Die NHL schickt keine Stars an die Olympischen Spiele nach Peking. Dies, weil wegen der Coronapandemie bereits zu viele Partien verschoben werden mussten. Der NHL-Betrieb pausiert zudem über die Festtage.

Wen nominiert Patrick Fischer?

Die Absage der NHL-Stars hat natürlich auch Folgen für das Schweizer Nationalteam. Trainer Patrick Fischer kann nicht auf Spieler wie Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier oder Nino Niederreiter zurückgreifen. Somit muss der Nati-Coach das Team mit denjenigen Spielern aufstellen, die am Deutschland-Cup und an der NaturEnergie Challenge in Visp teilgenommen hatten. Einige Schweizer, die mit den NHL-Stars in der Mannschaft den Cut nicht überstanden hätten, kommen daher zum Handkuss – des einen Freud, des anderen Leid.