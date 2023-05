FC Basel: Timo Schultz (45) wird neuer FCB-Trainer

Nun übernimmt Schultz also bei Rotblau in der Super League.

Einen Tag nach dem sensationellen 2:1-Hinspielsieg im Halbfinal der Conference League gegen die Fiorentina gibt der FC Basel seinen neuen Trainer für die kommende Saison bekannt. Wie die Basler am Freitagmorgen mitteilen, übernimmt Timo Schultz die Geschicke beim FCB. Der 45-jährige Deutsche trainierte zuletzt den FC St. Pauli, wo er im Dezember 2022 freigestellt wurde. Sein Vertrag bei den Hamburgern wurde Anfang Mai aufgelöst. In Basel hat Schultz ein Arbeitspapier über zwei Jahre unterschrieben.

Timo Schultz: «Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, den Club und seine Fans. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und konstruktiv», so Schultz in einer Mitteilung des FCB. «Wir haben ehrgeizige Ziele und ich verspüre eine grosse Vorfreude, diese ab kommender Saison in Angriff zu nehmen. Bis dahin wünsche ich dem FC Basel viel Erfolg für die restliche Saison.»