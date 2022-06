Nun ist es offiziell: Nach Fremdgeh-Gerüchten – Shakira bestätigt Liebes-Aus mit Barça-Star Piqué

«Die Sängerin hat Piqué mit einer anderen erwischt»

Die 45-Jährige und der Profifussballer lernten sich 2010 bei der Fussball-WM in Südafrika kennen und gaben bereits wenige Monate später ihre Beziehung bekannt. Später wurden sie Eltern von zwei Söhnen. Doch immer wieder gab es Trennungs- und Fremdgehgerüchte um das Paar. Vor allem – wie erwähnt – zuletzt. So soll die Sängerin ihren Partner laut der katalanischen Tageszeitung «El Periódico» mit einer Affäre erwischt haben. Die Fernsehjournalistin Laura Fa (47) meinte: «Die Sängerin hat Piqué mit einer anderen erwischt und sie werden sich trennen.»

Auch soll der Barcelona-Verteidiger seit einigen Wochen alleine in seiner Wohnung in Barcelona verweilen. Gemäss dem «Marca»-Magazin sei der Fussball-Star von mehreren Nachbarinnen und Nachbarn im Gebäude seiner Solo-Wohnung gesichtet worden. Zudem sei er momentan viel in Nachtclubs und Bars in der spanischen Grossstadt unterwegs – und zwar ohne Shakira. Ein weiteres Indiz auf eine Trennung gab der neue Song der Musikerin «Te Felicito», der Ende April dieses Jahres erschien. Mehrere Zeilen des spanischen Liedes – das zu Deutsch «Herzlichen Glückwunsch» heisst – wiesen auf Herzschmerz beim Popstar hin.