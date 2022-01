Nächster Abgang beim Meister : Erstes Bild im neuen Trikot – YB-Profi Michel Aebischer wechselt zu Bologna

Das Michel Aebischer in die italienische Serie A wechselt, hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet. Nun unterschreibt der 25-Jährige Nationalspieler beim FC Bologna.

Jetzt hat es also doch noch geklappt. Michel Aebischer verlässt per sofort die Berner Young Boys und wechselt zum FC Bologna, dem zurzeit Tabellen-Dreizehnten der Serie A. In einer Medienmitteilung äussert sich der Nati-Spieler wie folgt über die Zeit bei den Bernern: «Ich durfte mit YB Geschichte schreiben und Sachen erleben, die ich nie vergessen werde, wie die vier Meistertitel, den Cupsieg, die Champions-League-Abenden und die zwei Meisterumzüge durch die Stadt Bern. Ich werde YB immer in meinem Herzen mittragen. Nun bin ich nicht mehr Spieler von YB, sondern ein grosser Fan.»