Polizeihund bei der Kapo GR Nun ist fertig mit jöööh

Jack war als acht Wochen alter Welpe noch herzig. Inzwischen hat das harte Training zum Schutzhund begonnen. Die Kantonspolizei Graubünden dokumentiert seine Ausbildung auf Facebook.

Polizeihund Jack hat einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht.

Via Facebook teilt die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag Bilder von Polizeihund Jack. Schon seit mehr als einem Jahr trainiert der Welpe mit einem erfahrenen Hundeführer der Polizeidienststelle Chur. Hunde können bei der Polizei für verschiedene Tätigkeiten gebraucht werden. «Sie werden als Schutz-, Personenspür-, Drogenspür- und Sprengstoffspürhunde eingesetzt. Die Hunde kommen beim Verfolgen von Fährten, bei der Suche nach Personen und Betäubungsmitteln oder Sprengstoff und Wagen oder auch Sachen sowohl in Gebäuden als auch im Gelände zum Einsatz», sagt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden.