Die Daten der Untersuchung werden an eine Teleärztin geschickt.

Swicas Telemedizinanbieter ist santé24. «Wenn eine versicherte Person beispielsweise Halsweh hat, kann sie mit dem Gerät eine Aufnahme des Rachens machen und diese via App an santé24 senden», sagt Swica-Sprecherin Silvia Schnidrig zu 20 Minuten. Von santé24 erhalte man dann eine Rückmeldung, welche weiteren Behandlungsschritte nötig seien.

Andere Krankenkassen haben kein Diagnosegerät

Ausser Swica haben unter anderem auch CSS, Visana und Helsana Telemedizin im Angebot. Assura bietet telemedizinische Versicherungsmodelle nur in gewissen Kantonen an, Concordia gar nicht. Ein Modell mit einem Diagnosegerät zuhause ist aber gemäss einer Umfrage von 20 Minuten bei keiner dieser Krankenkassen in Planung.