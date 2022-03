Bundesratsentscheid – Nun könnten Erdgaspreise erneut in die Höhe schnellen

47 % des in der Schweiz genutzten Erdgases stammt aus Russland.

«Langfristig sollte man versuchen, weniger von anderen Ländern abhängig zu sein», so Lustenberger.

«Erdöl wird wahrscheinlich nicht teurer», sagt Simon Lustenberger, Anlagestratege der Zürcher Kantonalbank ZKB. «Beim Erdgas könnte dies aber durchaus geschehen», so der Experte weiter.

In einer Medienkonferenz informierte der Bundesrat über die geplante Sicherstellung des Gasvorrats für den nächsten Winter.

Nach Sanktionen gegen Russland will die Schweiz nun auch einem allfälligen Lieferstopp von Erdgas entgegenwirken. Dies verkündete der Bundesrat an einer Medienkonferenz am Freitag. Der Krieg zeige, wie abhängig Europa und auch die Schweiz vom russischen Gas seien, sagte Energieministerin Simonetta Sommaruga. 47 Prozent des Schweizer Erdgases stammen aus Russland.