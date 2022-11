Der Porsche 911 Dakar ist der Elfer fürs Gelände

Ausgiebig erprobt

Auf insgesamt rund einer halben Million Erprobungskilometern wurde der Dakar getestet – auf über 10’000 Kilometern davon musste er im Gelände zeigen, was er auf Sand, Geröll und Schnee drauf hat. Das Entwickler-Team um Gesamtprojektleiter Achim Lamparter hat dabei nicht nur das Offroad-Prüfgelände in Weissach genutzt, sondern die Prototypen rund um den Globus unter extremen Bedingungen getestet. Auf der südfranzösischen Teststrecke Chateau Lastours etwa wurden das Fahrverhalten auf typischen Rallyepisten erprobt und das Fahrwerk abgestimmt. «Die Dakar-Teams kommen hierher, um ihre Autos vor der Rallye in Europa zu testen», sagt Porsche-Werksfahrer Romain Dumas. Der Franzose ist begeistert vom 911 Dakar: «Mir war klar, was ein 911 auf der Strasse kann. Aber wie gut das Auto auf Schotter performt hat, war eine absolute Überraschung für mich.»

Auch Rallye-Legende Walter Röhrl hat an der Abstimmung des 911 Dakar mitgearbeitet. In Arjeplog in Schweden jagte er das neue Modell über Schnee und Eis. «Das Auto macht wahnsinnig viel Spass», meinte Röhrl danach. «Kein Porsche-Kunde wird für möglich halten, was man mit diesem Auto alles anstellen kann.» In Dubai und Marokko waren Sand-Tests mit Temperaturen bis zu 45 Grad angesagt. «Gerade hier kann der 911 Dakar seine Konzeptvorteile ausspielen», sagt Frank Moser, Leiter der Baureihen 911 und 718. «Die Kombination aus niedrigem Gewicht, erhöhter Bodenfreiheit, einem leistungsstarken Heckmotor und dem kurzen Radstand sorgt für jede Menge Fahrspass.»