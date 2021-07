Druck der EU erfolgreich : Nun lässt Viktor Orban Bevölkerung über sein LGBTQI-Gesetz abstimmen

Seit Anfang Juli gilt in Ungarn ein sogenannte Sexualaufklärungsgesetz. Es verbietet unter anderem Werbung, in der Homo- oder Transsexualität als normal dargestellt werden. Die EU hält das Gesetz für diskriminierend und setzt Ungarn unter Druck – mit Erfolg.

Das Gesetz sehe vor, dass Eltern allein darüber entscheiden können, wie sie die sexuelle Erziehung ihrer Kinder gestalten wollten, so Orban.

In den Augen der EU diskriminiert dieses Gesetzt Angehörige der LGBTQI-Community.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am Mittwoch ein Referendum über ein umstrittenes Gesetz angekündigt, das sich gegen nicht heterosexuelle Menschen richtet. Das Gesetz verbietet unter anderem Werbung, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Die EU-Kommission sieht es als diskriminierend an und hat Schritte gegen Ungarn eingeleitet.