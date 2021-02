So argumentiert das Gericht

Nach seiner Verurteilung wurde der Asylantrag von Wesam A. widerrufen, worauf er Beschwerde erhob. 2017 verliess der Iraker die Schweiz freiwillig und reiste mit seiner Familie in die Türkei. Da die türkischen Behörden ihm die Einreise verweigerten, kehrte er in die Schweiz zurück und stellte einen zweiten Asylantrag. 2018 beantragte das Bundesamt für Polizei (Fedpol) beim Staatssekretariat für Migration (SEM), eine vorläufige Aufnahme des Verurteilten zu prüfen.

In seinem Urteil führt das Bundesverwaltungsgericht St. Gallen an, dass die Ausschaffungsinitiative erst seit dem 1. Oktober 2016 in Kraft sei. Zum Zeitpunkt, als das Bundesstrafgericht A. strafrechtlich verurteilte, existierte das Gesetz damit noch nicht. Auch verweist das Gericht darauf, dass das Initiativkomitee in den Abstimmungsunterlagen zur Ausschaffungsinitiative mehrmals betont habe, die Initiative habe zum Ziel, Ausländer konsequent auszuweisen, die «schwere Verbrechen» begehen. Von einer Ausweisung von Ausländern, die die unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung die Sicherheit des Landes gefährdeten, sei hingegen nicht die Rede gewesen.