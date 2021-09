Beschwerde eingereicht - Nun muss sich das Bundesgericht mit dem Basler Bettelverbot befassen

20min/Steve Last

Stephanie Eymann, Justiz- und Sicherheitsdirektorin des Kantons Basel-Stadt, verkündete am 26. August 2021 die Wiedereinführung des Bettelverbots.

Seit Anfang September ist in Basel nach monatelangen Diskussionen und Kontroversen wieder ein verschärftes Bettelverbot in Kraft getreten.

Seit Anfang September ist in Basel nach monatelangen Diskussionen und Kontroversen wieder ein verschärftes Bettelverbot in Kraft getreten. Viele Bettelnde haben Basel bereits wieder verlassen. Doch die Debatte rund um das Bettelverbot ist noch nicht zu Ende. Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel (DJS) haben sich laut einer Mitteilung am Dienstag zusammen mit weiteren Beschwerdeführenden dazu entschieden, die neuen Bestimmungen des wiedereingeführten Bettelverbots beim Bundesgericht anzufechten.