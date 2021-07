Nun sendet auch Rassismus-Opfer Jadon Sancho emotionale Botschaft

Es folgten Hass- und Rassismusnachrichten, die an die England-Stars gerichtet waren.

Nicht zuletzt, weil die Stars sich gegen diese Beleidigungen stark machen und ihren Emotionen freien Lauf lassen, wie es nun auch Jadon Sancho auf Instagram macht. Er schreibt: «Ich werde nicht so tun, als ob ich den Rassismus gegen mich und meine Brüder Marcus Rashford und Bukayo Saka nicht gesehen habe.» Denn auch Marcus Rashford war den rassistischen Attacken brutal ausgesetzt .

Weiter schreibt der 21-Jährige: «Traurigerweise ist das nichts Neues. Wir müssen als Gesellschaft besser werden und diese Menschen zur Verantwortung ziehen.» Das sieht auch Mannschaftskollege Tyrone Mings so und zieht vor allem die Politiker in die Verantwortung. Und auch viele weitere Superstars aus der ganzen Welt stehen hinter den drei englischen Nationalspielern und wenden sich mit stärkenden Botschaften an die Profis.