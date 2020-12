1 / 5 In den vergangenen Monaten fehlte Zakaria (unten) wegen einer Knieverletzung, gegen Inter Mailand reichte es am Dienstag in der Champions League immerhin wieder zu einem Kurzeinsatz. Foto: Keystone 2017 wechselte Zakaria zu den Fohlen und nahm von Anfang an eine wichtige Rolle ein – wenn er nicht verletzt fehlte. Foto: Reuters Zakaria wäre nicht der erste Mittelfeldspieler in Diensten der Bayern: Bereits Alain Sutter und Ciriaco Sforza (hier im Bild) verteilten die Bälle für die Münchner. Sforza gewann mit dem Club unter anderem die Meisterschaft sowie die Champions League. Foto: Keystone

Darum gehts Chelsea, Manchester United und nun Bayern München: Denis Zakaria ist auf dem Transfermarkt äusserst beliebt

Der Mittelfeldspieler hat bei Gladbach allerdings noch einen Vertrag bis 2022

Zakaria wäre nicht der erste Schweizer Internationale, der beim deutschen Rekordmeister kickt

Das Buhlen um den Schweizer Internationalen und Gladbach-Mittelfeldspieler Denis Zakaria geht weiter. Nachdem die beiden Grossclubs aus Manchester sowie Chelsea in der Vergangenheit bereits ihr Interesse am 24-Jährigen bekundeten, soll nun auch Bayern München am Talent dran sein. Dies jedenfalls berichten « Bild Online » sowie weitere Medienportale.

Zakaria wechselte 2017 von den Young Boys in die Bundesliga und war bei den Fohlen von Anfang an wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Doch etliche Verletzungen warfen den Genfer immer wieder zurück. Auch in den letzten M onaten plagte ihn eine langwierige Knieverletzung. Zuletzt reichte es Zakaria in der Champions League gegen Inter Mailand (2:3) für einen Teileinsatz.

Marktwert: 40 Millionen Euro

Zakaria, der bei Gladbach noch einen Vertrag bis 2022 hat, wäre für die Bayern nicht ganz günstig. Laut Transfermarkt.de beträgt der Marktwert 40 Millionen Euro. Genau gleich viel wie Mannschaftskollege Florian Neuhaus, an dem die Bayern ebenso Interesse haben sollen. Im Sommer hielt sich der deutsche Rekordmeister aber mit Ausgaben zurück und verdiente mit dem Verkauf von Thiago Alcantara an Liverpool ein nettes Sümmchen.