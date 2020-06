Nun soll die Welt diese Woche untergehen

Die Sache mit der Apokalypse

Ursprünglich hiess es, die Welt würde gemäss Maya-Kalender am 21. Dezember 2012 untergehen. Der Grund für all das: An dem Tag endet ein über 5000 Jahre dauernder Zyklus des Maya-Kalenders. Während die Maya selbst das Ende der «Langen Zählung» mehr als Neubeginn sahen und den Anfang einer neuen Ära entsprechend begrüssten, befürchteten Endzeitpropheten Asteroideneinschläge, Erdbeben oder Flutwellen. Manche sprachen auch von einem Planeten Nibiru, der aus den Tiefen des Alls auftauchen werde, von einem katastrophalen «Polsprung» oder von einem angeblich bevorstehenden «Gravitationskollaps». Doch: Die Apokalypse blieb offenkundig aus .

John Carlson, Direktor des Zentrums für Archäoastrologie, das zur University of Maryland gehört, erklärte damals laut der US-Weltraumbehörde Nasa, die Maya-Verbindung sei «von Anfang an ein Missverständnis» gewesen: «Der Maya-Kalender endete nicht am 21. Dezember 2012, und es gab keine Maya-Prophezeiungen, die das Ende der Welt an diesem Datum vorhersagten.»