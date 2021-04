In Italien nachgewiesen - Nun soll es auch eine Schweizer Coronavirus-Mutation geben

Nachgewiesen wurde die Mutation bei einem 57-Jährigen in einem Labor in der Nähe von Turin.

In einem italienischen Labor wurde eine «Schweizer Variante» des Corona-Virus entdeckt. (Symbolbild)

Am Samstag kam die Meldung, dass die indische Coronavirus-Mutation seit Ende März in der Schweiz sei. Am Sonntag folgt nun der nächste Aufreger: Erstmals wurde eine eigenständige Schweizer Coronavirus-Variante nachgewiesen. Das berichtet die italienische Zeitung «La Stampa».