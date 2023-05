Zu unpolitisch: SRF-Kommentator Sascha Ruefer erneut kritisiert

Erneute Kritik : Nun soll SRF-Mann Sascha Ruefer plötzlich zu wenig politisch gewesen sein

Noch in Katar und in der Causa Xhaka war der Innerschweizer zurückgepfiffen worden. Nun störte man sich an seiner Zurückhaltung. Wieder musste die Ombudsstelle zur Tat schreiten.