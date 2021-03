Neue Praxis in Frankreich : Nun sollen auch Tier- und Zahnärzte Menschen gegen Corona impfen

Frankreich will bei der Durchimpfung Gas geben: Bald sollen auch Veterinäre und Zahnärzte die Erlaubnis erhalten, Menschen gegen Covid-19 zu impfen.

Auch Zahnärztinnen und Zahnärzte sollen in Frankreich Impfungen durchführen dürfen.

In Frankreich könnten bald auch Tierärzt*innen und Zahnärzt*innen Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen. Die oberste Gesundheitsbehörde des Landes empfahl in einer Stellungnahme vom Freitag, diese und weitere Berufsgruppen in die Liste der zum Impfen Berechtigten aufzunehmen. Demnach könnten durch die Ausweitung 252’000 zusätzliche Fachkräfte die Impfkampagne vorantreiben. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete, muss die Empfehlung allerdings noch formell von der Regierung gebilligt werden.