Mit Russ überzogene Wände und eingeschlagene Scheiben. Die alte Raststätte Walensee erinnert nach dem Brand vom Samstag an eine verlassene Ruine. Nun äussert sich der Besitzer der Raststätte, Heinz Peter Moravcik, zu den jüngsten Vorfällen. Moravcik kaufte die Raststätte für satte 800’000 Franken und er durfte wegen behördlichen Auflagen kein Lokal eröffnen. Den Kampf mit den Behörden gegen diese Auflagen gab der Besitzer erst im Verlaufe dieses Jahres auf. Dass er wegen dieser Tatsache hinter dem Brand stecken könnte, weist er von sich.

« Ich habe diese Malereien und Zerstörungen nicht veranstaltet. Es handelt sich einfach e inmal mehr um Vandalismus. Wenn Sie sich oben umgeschaut haben, dann wissen Sie, was man alles kaputtmachen kann », sagt Moravcik . Er betont, dass im Laufe der Jahre immer wieder Vandalismus stattgefunden habe, ein Brand sei bis jetzt jedoch noch nie ausgebrochen. Die Kantonspolizei Glarus hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dies wird von Daniel Menzi, Mediensprecher der Kantonspolizei Glarus, bestätigt: Die Brandursache wird nun untersucht. Es ist so, dass Fahrlässigkeit oder Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann . Personen wurden durch den Brand keine verletzt und auch der Sachschaden am leeren Gebäude hält sich in Grenzen . Ob die Raststätte, die von den Einheimischen despektierlich auch als Schandfleck bezeichnet wird, nun endgültig abgerissen wird, bleibt unklar.