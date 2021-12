Mit dem Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ startet nun auch AMG in die Elektro-Ära

Neu konstruierte Motoren

Eine Urgewalt

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die beiden Motoren erreichen nun eine Gesamtleistung von 484 kW/658 PS – allerdings gilt das nur für den Basis-AMG. Wer das Dynamic-Plus-Paket bestellt, kann kurzzeitig bis zu 560 kW/761 PS abrufen. Und dies in Verbindung mit über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Es bedarf keines Physik-Nobelpreises, um zu erahnen, was eine solche Urgewalt selbst mit einer über 2,5 Tonnen schweren Limousine anstellt. Den EQS 53 katapultiert sie in 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Das ist bestes 911-Carrera-Niveau.

Doch das Faszinierende am elektrischen Luxusliner ist seine ungemein grosse Spreizung zwischen Fahrdynamik und Komfort. Besseres ist in dieser Klasse derzeit nirgends zu bekommen. Je nach gewähltem Fahrprogramm – fünf unterschiedliche gibt es – und dem momentanen Fahrstil schickt die Elektronik als «Motorgeräusch» einen synthetischen Geräuschmix ins Cockpit, bei dem man sich manchmal allerdings fragt, ob den Tontechnikern und Tontechnikerinnen die Fantasie durchgegangen ist. Kleiner Trost: Der Sound ist abschaltbar. Dann zeigt die AMG-Limousine ihren anderen Charakter: eine beeindruckende Kombination aus Kraft, Komfort, Geschmeidigkeit und Stille.

Keine rekordverdächtige Reichweite

Limousinen wie der EQS 53 4Matic+ müssen auch über exzellenten Langstrecken- und Ladekomfort verfügen. Letzteren garantiert AMG durch ein intelligentes Thermo- und Lademanagement für die Batterie, die nach Norm zwischen 511 und 585 Kilometern Reichweite ermöglicht. Das ist der Leistung geschuldet ein gutes Stück weniger als beim normalen EQS. Aber im besten Fall lassen sich in weniger als 20 Minuten bis zu 300 Kilometer an neuer Fahrstrecke nachtanken. «Und dies sogar vollkommen grün», betont Projektleiter Hüser. Denn für Europa verspricht Mercedes, dass stets die gleiche Menge an regenerativ erzeugtem Strom ins Netz gespeist wird, wie über «Mercedes me Charge» entnommen wird.