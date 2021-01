Sparprogramm bei der UBS

Die UBS betreibt in der Schweiz knapp 240 Filialen. In wenigen Monaten sollen 44 davon quer über die Schweiz ihre Pforten schliessen. Rund 150 Mitarbeiter sind davon betroffen. Während der Corona-Krise sind allerdings keine Entlassungen geplant, die Angestellten sollen in anderen Geschäftsstellen und Bereichen weiterbeschäftigt werden. Mit weniger Filialen will die UBS Kosten sparen. Diese sollen in Zukunft in die Digitalisierung reinvestiert werden. Auch die Pandemie spielt eine Rolle. Nach Aussagen von UBS-Schweiz-Chef Axel Lehmann kommunizieren bereits zwei Drittel der Kunden digital mit der Bank.