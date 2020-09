Mit dieser Aufmachung verkaufte ein Mann am Sonntag «Mohrenköpfe» in Eschlikon TG.

Einem Leser-Reporter ist am Sonntag in Eschlikon TG ein kostümierter Mann aufgefallen, der an seinem Stand Dubler-«Mohrenköpfe» verkaufte. «Kurz vor 13 Uhr ist er mir aufgefallen, ich hatte in der Nähe zu tun», erzählt der 20-Jährige. Der Mann trug eine Verkleidung, hatte das Gesicht weiss angemalt und trug eine Lockenperücke. «Ich fand die Aktion witzig.» Er sei dann auch zu ihm, habe ein bisschen mit ihm geplaudert und einen «Mohrenkopf» gekauft. «Ich habe mehrere Leute gesehen, die ebenfalls einen gekauft haben», so der Leser-Reporter.