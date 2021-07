Impfpflicht in den USA : Nun verlangen auch Uber und Netflix eine Impfung gegen das Coronavirus

Die Liste der Firmen in den USA, die von ihren Mitarbeitenden eine Impfung gegen das Coronavirus verlangen, nimmt zu. Nun machen auch Uber und Netflix mit.

Auch Netflix hat seine Corona-Regeln verschärft. Der Streaming-Anbieter verlangt nun in den USA von allen an seinen Produktionen beteiligten Menschen am Set eine Impfung.

Google und Facebook kündigten ebenfalls an, dass ihre Mitarbeitenden für die Arbeit im Büro eine Impfung brauchen. Google will diese Regel in den kommenden Wochen in den USA einführen und sie danach auf andere Regionen ausweiten. Auch bei Facebook gilt die Vorschrift vorerst nur für die USA. Der Streaming-Anbieter Netflix verlangt im Land von allen an seinen Produktionen beteiligten Menschen am Set eine Impfung.